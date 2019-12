Mit NextEra Energy Inc. (US65339F1012) in die nächste Ära - dies scheint auch für das neue Projekt im US-Bundesstaat Arkansas zu gelten. Denn dort hat NextEra Energy Resources LLC gerade die Arbeiten an der bislang größten Fotovoltaikanlage des Bundesstaates mit einer Leistung von 100 MW aufgenommen. Der Bau des "Chicot Solar Energy Center', einer Solarfarm in der Nähe des Sees Chicot, wird rund 11 Monate dauern. Dabei werden 350.000 Solarmodule verbaut werden.NextEra Energy Inc. (NEE) ist ein führender Stromerzeuger in Nordamerika mit Sitz in Juno Beach (Florida) und als Holdinggesellschaft organisiert. NextEra Energy besitzt auch NextEra Energy Resources, LLC. (NEER), den weltgrößten Erzeuger von erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne. Zugleich ist das Unternehmen weltweit führend in der Batteriespeicherung. Über seine Tochtergesellschaften generiert NextEra Energy saubere emissionsfreie Elektrizität aus acht Atomreaktoren in Florida, New Hampshire, Iowa und Wisconsin.

