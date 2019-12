Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS verstärkt ihre Anstrengungen beim Klimaschutz. Bis 2030 will sie den Kohlendioxid-Ausstoß ihrer europäischen Büroimmobilien-Portfolios um die Hälfte reduzieren. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der DWS:Angesichts weltweit steigender Temperaturen und einer markanten Zunahme an Naturkatastrophen wird es immer dringender, dem Klimawandel entgegen zu wirken. In ganz Europa haben Länder damit begonnen, umfassende Pläne zur Reduzierung der CO2-Emissionen aufzustellen. ...

