Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe. Ein Großauftrag von United Airlines an den europäischen Erzrivalen Airbus könnte die Boeing-Aktie am Mittwoch unter Druck bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...