SHW AG: Anpassung der Umsatzprognose 2019 - Organisches Umsatzwachstum trotz schwierigem Marktumfeld +2% zum Vorjahr DGAP-Ad-hoc: SHW AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung SHW AG: Anpassung der Umsatzprognose 2019 - Organisches Umsatzwachstum trotz schwierigem Marktumfeld +2% zum Vorjahr 04.12.2019 / 17:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SHW AG: Anpassung der Umsatzprognose 2019 Organisches Umsatzwachstum trotz schwierigem Marktumfeld +2% zum Vorjahr Aalen, 04. Dezember 2019. Die SHW AG (ISIN: DE000A1JBPV9 / WKN: A1JBPV) ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO2-Emissionen beitragen, passt auf Grundlage der erwarteten Umsätze für das Gesamtjahr 2019 ihre Prognose für das organische Umsatzwachstum an. Der Vorstand der SHW AG rechnet nach aktuellem Kenntnisstand damit, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2019 - trotz eines schwierigen Marktumfelds - ein organisches Umsatzwachstum von rund 2 Prozent erreichen wird (Umsatz 2018: 420,9 Mio.) und die bisherige Umsatzguidance somit anpasst. Das Wachstum resultiert aus einer positiven Entwicklung des Geschäftsbereichs Bremsscheiben. Der Geschäftsbereich Pumpen & Motorenkomponenten bewegt sich in etwa auf Vorjahresniveau. 04.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHW AG Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen Deutschland Telefon: +49 7361 502-1 Fax: +49 7361 502-852 E-Mail: ir@shw.de Internet: www.shw.de ISIN: DE000A1JBPV9 WKN: A1JBPV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 928609 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 928609 04.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A1JBPV9 AXC0232 2019-12-04/17:31