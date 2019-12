EQS Group-Media / 2019-12-04 / 17:06 *White & Fluffy GmbH übernimmt exklusiv die Vertriebs- & Markenrechte von BOON in Deutschland* Herisau (SCHWEIZ) - Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG übernimmt mit ihrer Beteiligungsgesellschaft White & Fluffy GmbH ab dem 15.12.2019 exklusiv die Vertriebs- & Marken-Rechte des CBD-Herstellers BOON bis 2022. BOON ist CBD-Hersteller der ersten Stunde in Deutschland und produziert für über 10 Firmen White Label-CBD-Lösungen. Auch 20% aller White & Fluffy Produkte werden von BOON produziert. Niklas Simon, CEO von BOON, sagt dazu: «Durch die Zusammenlegung von unserem CBD-Produktions-Know-How und den Bio-Rohstoffen von White & Fluffy sowie deren Vertriebsnetzwerk erlangen wir weitere wichtige Anteile am CBD-Markt und eine bessere Positionierung in Deutschland.» Michael Vierthaler, Geschäftsführer von White & Fluffy, ergänzt: «Die Produkte von BOON fügen sich hervorragend in die Fähigkeiten und Infrastruktur der White & Fluffy ein. Gemeinsam streben wir ein grosses Wachstum an» *Über die Cannabis Health AG* Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG (CHAG) wurde von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik gegründet. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabispflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ERUEPLHQKK [1] Dokumenttitel: Pressemitteilung Cannabis Health AG Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 928615 2019-12-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0c28edbc49f227d66fb5833cdce00f71&application_id=928615&site_id=vwd&application_name=news

December 04, 2019 11:06 ET (16:06 GMT)