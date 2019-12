Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am 1. Dezember wurde unter der Leitung der staatlichen Filmbehörde sowie unter Mitwirkung der China Media Group und der Volksregierung der Provinz Hainan das Hainan Island International Film Festival 2019 (HIIFF) in Sanya eröffnet. Bei der Eröffnungsfeier waren Mitglieder der Jury der Golden Coconut Awards, Schauspieler ausgewählter Filme und einige andere Akteure der Filmindustrie im In- und Ausland anwesend.Shen Xiaoming, Stellvertretender Sekretär des CPC-Hainan-Provinzkomitees und Gouverneur, wies in seiner Rede darauf hin, dass Hainan nun den Aufbau der Pilot-Freihandelszone und des Freihandelshafens mit chinesischen Eigenschaften beschleunigt. Mit derart günstigen Bedingungen schafft das HIIFF eine neue Plattform für den kulturellen Austausch zwischen Hainan und der internationalen Gemeinschaft. Im Sinne des strategischen Positionierungs- und Entwicklungsziels "Ganzjahrespanorama, Vorführungen auf der gesamten Insel, Zuschaumöglichkeiten für alle Menschen und Einbeziehung der gesamten Industriekette" soll das HIIFF 2019 ein internationales, akademisches und beständiges Filmfestival für alle bieten.Das 2018 gegründete HIIFF ist das jüngste Filmfestival in China. Mit dem HIIFF 2019 kam der neue Wettbewerb "Golden Coconut Awards" hinzu. Derzeit bewerben sich insgesamt 1.495 Filme aus 80 Ländern und Regionen um die "Golden Coconut Awards". Isabelle Huppert, eine renommierte französische Schauspielerin, ist Präsidentin der internationalen Jury der "Golden Coconut Awards".Für das HIIFF 2019 wurden 8 Kategorien geschaffen: "Thule and Cape", "Now China & Echo of the World", "Panorama of China", "Film Celebrities", "Classic Comeback", "Earthly Scenes", "Winter Sunshine" und "Blazing a Trail", in denen über 200 Filme aus 61 Ländern und Regionen zu sehen sein werden. Am 8. Dezember werden zehn Preise, darunter der Preis für den besten Film und die beste Regie, im Rahmen der Abschlussfeier des Hainan Island International Film Festival 2019 und der Preisverleihung der "Golden Coconut Awards" verliehen.Darüber hinaus wird das HIIFF 2019 die Strände der Insel Hainan mit einbeziehen, um der Öffentlichkeit kostenlos das innovative "Outdoor Beach Screening" zu bieten. Diese Filmvorführungen am Strand ermöglichen den Menschen wie geplant Zugang zu der sich über vier Jahreszeiten und über die gesamte Insel erstreckende Filmtour. Dieser charakteristische Teil des Filmfestivals hat großes Lob erhalten, da er die Innovationskraft, den Kunstsinn und das öffentliche Interesse des HIIFF 2019 perfekt verkörpert.Links zu Bildanlagen: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=352869Pressekontakt:Frau QiuTel.: +86 10 63074558Original-Content von: The People's Government of Hainan Province, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129489/4458995