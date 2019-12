Nach der Evaluierung der aktuellen Geschäftslage erhöht der Vorstand der Biotest Gruppe (ISIN: DE0005227235) heute die die Prognose für das operative Ergebnis (EBIT) auf -3 bis -13 Mio. € unter der Voraussetzung an, dass sich die derzeitigen Handelskonflikte nicht weiter verschärfen. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 bleibt im Bereich von 420 - 430 Mio. €. Entscheidend für die Anleger ist jedoch ein Satz in der heutigen Mitteilung über die Prognoseanhebung: "Auch wenn die Bemühungen einen Co-Vermarktungs- und Co-Entwicklungspartner zu finden in diesem Jahr nicht erfolgreich abgeschlossen ...

