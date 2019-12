Bern (ots) - Der Vers aus Johannes 3.16 verdeutlicht dieses riesige Geschenk: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht." Die Liebe Gottes ist unsere Motivation, für unser Gegenüber da zu sein. Die Heilsarmee steht im Dezember auf der Strasse, singt und sammelt für Menschen, die den Boden unter den Füssen verloren haben. Der Erlös der traditionellen Topfkollekte finanziert Angebote der Heilsarmee, die das ganze Jahr für unkomplizierte Lösungen stehen. Die über 2000 Mitarbeitenden der Heilsarmee Schweiz geben alles, damit Menschen an 150 Standorten - von akuter Wohnhilfe bis zu langjähriger Beschäftigung - wieder auf die Beine kommen.Weihnachtskampagne 2019Das zeigt auch die aktuelle Plakatkampagne der Heilsarmee, die zurzeit in grösseren Städten zu sehen ist. Dabei umarmt ein Heilsarmee-Soldat einen obdachlosen Mann bzw. eine Heilsarmee-Soldatin eine von Einsamkeit betroffene ältere Frau. Die Plakatkampagne illustriert unsere Haltung, dass wir die Menschen stützen und unterstützen wollen. Hier finden Sie Informationen:- http://heilsarmee.ch/weihnachten- Kampagnenbilder Füllerinserate Pressekontakt:Kontakt:Philipp Steiner, Abteilungsleiter Marketing & Kommunikation |Tel. +41 31 388 05 45 | info@heilsarmee.chOriginal-Content von: Heilsarmee / Armée du Salut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/124922/4459021