=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Überblick 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten 3. Meldepflichtige Person: Name: BlackRock, Inc. Sitz: Wilmington Staat: U.S.A. 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 2.12.2019 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person: ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz- | | | | | Stimmrechte, | / sonstigen |Summe von 7.A|Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | Instrumente | + 7.B in % |Stimmrechte des| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | Emittenten | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | | | | | | | |__________________|______________|______________|_____________|_______________| |Situation am Tag | | | | | |der | | | | | |Schwellenberührung| 4,06 % | 0,42 % | 4,48 % |116.351.496 | | | | | | | |__________________|______________|______________|_____________|_______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern anwendbar)| 3,98 % | 0,42 % | 4,40 % | | | | | | | | |__________________|______________|______________|_____________|_______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | |Anzahl der Stimmrechte | | | | |Prozentanteil der Stimmrechte | |ISIN der |_______________________________|_______________________________| |Aktien | Direkt |Indirekt (§ 133| Direkt |Indirekt (§ 133| | | (§ 130 BörseG | BörseG 2018) | (§ 130 BörseG | BörseG | |____________|_____2018)_____|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000831706| |4.720.172 | |4,06 % | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |Subsumme A | 4.720.172 | 4,06 % | |____________|_______________________________|_______________________________| ______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | | | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte, die| | | Instruments |Verfalldatum| Ausübungsfrist|erworben werden |Prozentanteil | | | | | können |der Stimmrechte | |______________|____________|________________|________________|________________| |verliehene | | | | | |Wertpapiere |N/A |N/A | 17.594| 0,02 %| |______________|____________|________________|________________|________________| | | SUBTOTAL B.1| 17.594| 0,02 %| |___________________________|________________|________________|________________| _____________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018| |_____________________________________________________________________________| | | | |Physisches| | | |Art des | | |oder Cash |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|Settlement|Stimmrechte |der | | | | | | |Stimmrechte | |___________|____________|______________|__________|____________|_____________| |CFD |N/A |N/A | Cash | 473.747| 0,41 %| |___________|____________|______________|__________|____________|_____________| | | SUBTOTAL | | | | | B.2 | 473.747| 0,41 %| |_______________________________________|__________|____________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: _____________________________________________________________________________ | | | |Direkt |Direkt | | | | |Direkt |gehaltene |gehaltene |Total von | |Ziffer|Name |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz- |beiden (%)| | | |durch Ziffer|Aktien (%) |/ sonstige | | |______|_______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________| |1 |BlackRock, Inc.| | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |2 |Holdco 2, Inc. | 1 | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Financial | | | | | |3 |Management, | 2 | | | | | |Inc. | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |International | 3 | | | | |4 |Holdings, Inc. | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BR Jersey | | | | | | |International | 4 | | | | |5 |Holdings L.P. | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Australia | | | | | |6 |Holdco | 5 | | | | | |Pty. Ltd. | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | | |Management | 6 | | | | |7 |(Australia) | | | | | | |Limited | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |Trident Merger,| | | | | |8 |LLC | 1 | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | 8 | | | | |9 |Management, LLC| | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |(Singapore) | | | | | |10 |Holdco Pte. | 5 | | | | | |Ltd. | | | | | |______|_______________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock HK | | | | |

