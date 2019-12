Deutliche Erholung im DAX - Bayer und Fresenius legen zu

Nach zwei Handelstagen unter der 13.000-Punkte-Marke gelang dem DAX am Mittwoch wieder der Sprung über diese psychologisch wichtige Marke. Konkrete Nachrichten zum Handelsstreit fehlten, was angesichts der Turbulenzen der vergangenen Tage als positives Zeichen gewertet wurde.

Das war heute los. Angesichts der Fortschritte im laufenden Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump, blieben Störfeuer für die Märkte von dieser Seite heute aus. Dafür rückten die ADP-Arbeitsmarktdaten in den Blick. Demnach hat die amerikanische Privatwirtschaft im November deutlich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Insgesamt kamen lediglich 67.000 Jobs hinzu, das entspricht dem niedrigsten Stellenaufbau seit Mai. Der DAX konnte sich in diesem Umfeld deutlich fester zeigen und mit einem Plus von 1,16 Prozent mit 13.140,57 Punkte in den Feierabend gehen.

Das waren die Tops & Flops. Zu den größten Gewinnern im DAX zählten heute der Pharmakonzern Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und der Gesundheitskonzern Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604). Konkrete Nachrichten von Unternehmensseite fehlten in beiden Fällen. Dennoch konnten die Papiere 2,44 Prozent bzw. 1,78 Prozent zulegen. Bei Fresenius stützte zudem ein positiver Analystenkommentare.

