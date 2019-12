Arthur D. Little (ADL) gibt die Eröffnung seines neuen polnischen Büros in Warschau bekannt. Die neue Niederlassung ist Teil des osteuropäischen Clusters, zu dem bereits Österreich, die Tschechische Republik sowie die Türkei gehören. Piotr Baranowski hat sich dem Beraterteam von Arthur D. Little angeschlossen und wird als Managing Partner das polnische Büro leiten.

Nach der kürzlich erfolgten Eröffnung der Niederlassung von Arthur D. Little in Russland ist die Markteinführung in Polen ein weiterer Meilenstein für die weltweit älteste Unternehmensberatung. Das Unternehmen unterhält inzwischen 42 Niederlassungen weltweit. Unter der Leitung von Piotr Baranowski, der über 25 Jahre professionelle Beratungserfahrung verfügt, plant Arthur D. Little in Polen, das Team im nächsten Jahr rasch zu erweitern, da der polnische Markt ein erhebliches Potenzial bietet.

Ignacio Garcia Alves, CEO von Arthur D. Little, betont: "Wir sind bereits seit einigen Jahren geschäftlich in Polen tätig. Es ist für die Entwicklung vor Ort sehr sinnvoll, ein neues Büro in Warschau zu eröffnen. Polen ist bekannt für die Förderung von Investitionen in die digitale Wirtschaft sowie in die Infrastruktur. Zu den Schwerpunkten werden daher auch Transport, Logistik, Fertigung und Urbanisierung gehören. Aufgrund unserer umfassenden Branchenkenntnisse in diesen Bereichen sind wir zuversichtlich, Unternehmen und Organisationen, die mit Herausforderungen in diesen Bereichen konfrontiert sind, innovative Lösungen anbieten zu können."

Piotr Baranowski, Managing Partner bei Arthur D. Little Polen, ergänzt: "Ich bin sehr stolz und motiviert, diese neue Rolle bei Arthur D. Little zu übernehmen einem Unternehmen, das an der Spitze des strategischen Denkens, der Innovation sowie der Transformation steht. Ich freue mich darauf, unser Team weiter auszubauen, unsere Position auf dem polnischen Markt zu stärken und dabei zu helfen, die komplexesten geschäftlichen Probleme unserer Kunden zu lösen."

Vor seinem Engagement bei Arthur D. Little leitete Piotr Baranowski erfolgreich Solon Management Consulting in Polen und war Partner bei PwC, wo er die TMT-Beratungspraxis leitete.

Die Adresse des polnischen Büros von Arthur D. Little lautet:

Arthur D. Little Sp. z o.o.

Park Avenue

Ul. Wspólna 70 (12. Etage)

00-687 Warschau

Polen

Über Arthur D. Little

Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consultingbranche. Wir sind ein anerkannter Experte für Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden wollen. Arthur D. Little navigiert Kunden durch sich verändernde Märkte und Ecosysteme und unterstützt sie dabei, in diesem Wandel die führende und gestaltende Rolle einzunehmen. Unsere Mitarbeiter verfügen über tiefgreifende Industrieerfahrung und kennen die Trends von morgen und ihre Auswirkungen auf einzelne Branchen. Arthur D. Little unterhält Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren weltweit. Wir sind stolz darauf, für viele der Fortune 1000 weltweit sowie andere Marktführer und Organisationen des öffentlichen Sektors zu tätig zu sein.

