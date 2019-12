Instagram hat Ernst gemacht und tatsächlich die Zahl der Likes und Kommentare an den Beiträgen versteckt. Für Chrome-Benutzer gibt es eine Möglichkeit, sie wieder sichtbar zu machen. Mit einer Chrome-Erweiterung namens "The Return of the Likes" stellt die Analytics-Firma Socialinsider den alten Zustand wieder her. Einmal über den Chrome-Webstore installiert, zeigt sich die Erweiterung mit einem kleinen orange-roten Icon neben der URL-Leiste aktiv. Da sind sie ja wieder, schöner als zuvor Besucht ihr nun Instagram, werden euch die Zahl der Likes und die Zahl der Kommentare ...

