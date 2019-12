Frankreich will als erstes Land der Eurozone ab 2020 eine Digitalwährung testen. Die soll für den Transfer sehr großer Beträge geeignet sein, wie der Chef der französischen Zentralbank sagte. China steht angeblich kurz vor dem Start einer eigenen offiziellen Digitalwährung, jetzt will auch Frankreich entsprechende Tests vorantreiben. Ab 2020 soll eine für den Transfer sehr großer Beträge geeignete Währung getestet werden, wie der Gouverneur der Notenbank Banque de France, François Villeroy de Galhau, am Mittwoch ankündigte. Zudem wolle die französische Zentralbank auch Studien für ...

