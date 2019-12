Zu jenen Aktien, die in den letzten Tagen im Edelmetallsektor nicht nur einfach angestiegen sind, sondern sich auch auf die charttechnische Startrampe geschoben haben, gehört auch die Aktie von Pan American Silver (CA6979001089).Pan American Silver Corp. ist ein kanadischer Silberproduzent, dessen Minen vor allem in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien liegen. Nach dem Kauf von Tahoe Resources im Februar dieses Jahres ist man nun aussichtsreich positioniert, wobei 48 % der Silberförderung aus Mexiko stammen. Neben Silber wird als "Nebenprodukt' zudem auch Gold, Zink, Blei und Kupfer gefördert.Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt, dass mit Einsetzen der massiven Korrektur des Silberpreises ab 2011 auch die Aktie von Pan American Silver unter die Räder kam und dabei sogar 2015 unter sein Zyklustief vom Oktober 2008 aus der Finanzkrise fiel. Der erste Aufschwung ab Anfang 2016 führte die Aktie von 5,38 Dollar im Januar 2016 bis auf 21,59 Dollar im August 2016 - ein Gewinn von über 300 % in 6 Monaten. Dieser massive Anstieg musste in der Folge verdaut werden, was den Kurs im Mai 2019 bis auf 10,26 Dollar zurückwarf.

Den vollständigen Artikel lesen ...