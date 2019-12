The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.12.2019



ISIN Name



AU0000055410 SAGON RES LTD

CA37640A2048 GLACIER LAKE RES

CA59410P1045 MICHELIN MNG CORP.

DE000A1EL8Y8 CHINA SPEC.GLASS AG

DE000DD5ADH9 0,9"DZ BANK CLN E.9505

NO0010019649 EVRY AS NK 1,75

US1248571036 CBS CORP. A DL -,001

US1248572026 CBS CORP. B DL -,001

US1320111073 CAMBREX CORP. DL-,10