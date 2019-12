Paradox Interactive, PRISA, RCS MediaGroup und ZEIT ONLINE nutzen die Edge-Cloud-Plattform von Fastly für Spiele, Streaming, Over-the-Top-Videos und aktuelle Nachrichten.

Fastly, Inc. (NYSE: FSLY), Anbieter einer globalen Edge-Cloud-Plattform, meldet heute eine erweiterte Akzeptanz seiner Edge-Angebote und -Dienste bei führenden europäischen Medien- und Unterhaltungsmarken. Kunden von Fastly wie Paradox Interactive, PRISA, RCS MediaGroup und ZEIT ONLINE setzen die hochverdichteten Präsenzpunkte von Fastly ein, um Spiele, Streaming oder Over-the-Top-Videos (OTT-Videos), aktuelle Nachrichten und vieles mehr zu ermöglichen und damit einer große Anzahl von Zuschauern, Spielern und Lesern hochwertige Erlebnisse bereitzustellen.

Hochwirksames Streaming und Mediendienste ohne Verzögerungen und Latenzen sind für Marken unerlässlich, um einen globalen Kundenstamm erfolgreich zu bedienen. Während sich Medienunternehmen von ihren traditionellen Print- und Broadcast-Modellen weiterentwickeln, nutzen sie neue Dienste und Technologien, um neue digitale Modelle aufzubauen und zu monetarisieren. Diese Entwicklung hat es mehr Zuschauern, Spielern und Lesern ermöglicht, auf Medieninhalte zuzugreifen, aber ein höherer Datenverkehr kann auch zu einer Vielzahl von Problemen bei der Benutzererfahrung führen, einschließlich der Herausforderungen, die mit einem plötzlichen Zustrom von Datenverkehr verbunden sind, der dieselbe Quelle anfordert. Dank der modernen Netzwerkarchitektur und der Edge-Funktionen von Fastly, z. B. zum Reduzieren von Anforderungen und zum Lastenausgleich, können große und wachsende Medienunternehmen auch bei Spitzenzeiten aufgrund aktueller Nachrichten, erstklassiger Spielfenster oder eines großen Sportereignisses Live-Datenverkehr und hohe Datenaufkommen unterstützen.

"Für uns hat es höchste Priorität, unseren Kunden ein optimales Seherlebnis zu bieten", sagte Jorge Martin Ibarra, CTO/CIO bei PRISA. "Wir fanden dafür die Instant-Purge- und DevOps-Funktionen von Fastly zusätzlich zu dem beeindruckenden Engagement für technischen Support attraktiv. Unsere Entwickler profitieren jetzt von den Vorteilen sofortiger Konfigurationsänderungen und Echtzeitsteuerung, sodass wir die qualitativ hochwertigen Erlebnisse liefern können, auf die sich unsere Kunden verlassen."

Inmitten dieser steigenden Erwartungen der Endbenutzer an den Content-Konsum hat das Live-Streaming seinen Höhepunkt erreicht und bringt neue Herausforderungen in Bezug auf Bereitstellung und Qualität der Erlebnisse mit sich. Für Medienunternehmen, die Live-Streaming anbieten, steigert Media Shield von Fastly weiterhin die Leistung und Verfügbarkeit, indem mehr Inhalte in Rechenzentren mit hoher Dichte zwischengespeichert werden, wodurch Startzeiten und Wiedergabeunterbrechungen reduziert werden. Media Shield ein Multi-CDN-Bereitstellungsoptimierungsdienst, der sich zwischen den CDN-Bereitstellungen eines Unternehmens und seiner zentralen Cloud- oder On-Premise-Infrastruktur befindet reduziert auch die Austrittskosten und die Gesamtbetriebskosten (TCO), indem unnötige Anforderungen beseitigt werden. Die Lösung ermöglicht flexible Bereitstellungen, kann mit oder ohne Fastly für Edge Delivery verwendet werden und erfordert keine Neubewertung bestehender vertraglicher Verpflichtungen mit anderen CDNs.

"Es gab noch nie höhere Anforderungen an Medien- und Unterhaltungsunternehmen, dynamische Inhalte zu liefern", kommentiert Gonzalo de la Vega, Geschäftsführer für EMEA bei Fastly. "Aus diesem Grund haben wir uns darauf konzentriert, die schnellen, effizienten und skalierbaren Infrastrukturen bereitzustellen, die für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Erlebnisse durch Medienunternehmen erforderlich sind. Der Rand des Internets ist der beste Ort, um diese Funktionen freizuschalten. Dort sind weniger, aber leistungsstärkere Präsenzpunkte viel effektiver als in Tausenden von verstreuten Rechenzentren."

Weitere Informationen zu den Angeboten von Fastly für Medien- und Unterhaltungsunternehmen sowie digitale Verlage finden Sie hier: https://www.fastly.com/solutions/digital-publishing und https://www.fastly.com/products/media-and-streaming.

