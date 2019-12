Veeva kündigt außerdem eine offene API an, die es einfacher macht, Kundendaten in Anwendungen und Services von Drittanbietern zu integrieren

Der offene Ansatz bietet der Branche Flexibilität und die Möglichkeit, ihre Kundendaten ohne Einschränkungen zu nutzen

2019 Veeva Commercial Medical Summit, Europe --Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften wollen die Freiheit, ihre Kundenreferenzdaten so zu verwenden, wie es ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht. Um der Branche noch mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bei der Verwendung ihrer Daten zu bieten, kündigte Veeva Systems (NYSE:VEEV) heute Veeva OpenData Explorer und Veeva OpenData API an.

Veeva OpenData Explorer ist ein neues webbasiertes Portal für den Zugang zu rund 16 Millionen medizinischen Fachkräften (Healthcare Professionals, HCPs), Gesundheitsorganisationen (Healthcare Organisations, HCOs) und deren Tochtergesellschaften in 34 Ländern. Die offene API vereinfacht die Integration von Veeva OpenData in Anwendungen und Dienste von Drittanbietern, so dass Unternehmen ihre Kundendaten dort nutzen können, wo sie sie benötigen. Mit diesen neuesten Innovationen bietet Veeva seinen Kunden eine größere Auswahl bei der Nutzung von Veeva OpenData und macht den Zugriff auf genaue Kundendaten noch einfacher.

"Seit Jahrzehnten sind Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften gezwungen, sich mit aufwändigen Vereinbarungen mit Dritten (Third-Party Agreements, TPAs) zu befassen, die die Nutzung ihrer Daten einschränken", sagt Rebecca Silver, General Manager von Veeva OpenData. "Unser offener Ansatz besteht darin, die Datenbeschränkungen zu beseitigen, die die Branche in der Vergangenheit zurückgehalten haben. Kunden können Veeva OpenData so nutzen, wie es für sie am besten funktioniert, und mit der Software und den Datenprodukten, die ihren Geschäftsanforderungen entsprechen."

Veeva OpenData Explorer bietet den Benutzern der Konzernzentrale die Möglichkeit, über ein webbasiertes Portal auf umfassende Kundendaten zuzugreifen. Kunden können sich einloggen, um ihre Kundendaten einzusehen, unabhängig davon, welches Master Data Management (MDM) oder CRM-System sie verwenden. Jetzt können Geschäftsfunktionen wie Compliance, Vertrieb und kaufmännischer Betrieb schnell alle aktiven HCPs und HCOs in Echtzeit online einsehen und haben volle Transparenz über alle Veeva-OpenData-Regionen hinweg.

Mit der neuen offenen API ist es einfacher, Kundendaten in Veeva OpenData mit Cloud-Software von Drittanbietern wie MDM-Systemen, CRM-Anwendungen, Abgleichtools, Transparenz-Master-Systemen und Musterfreigabesystemen zu integrieren. Die Daten werden automatisch synchronisiert, so dass Teams systemübergreifend auf Echtzeitdaten zugreifen können. Dieser offene Ansatz gibt Unternehmen die Freiheit, ihre Kundendaten ohne die typischen Datenbeschränkungen des aktuellen Datenanbieters weiterzuverwenden.

Veeva OpenData liefert genaue Daten schneller für eine bessere Kundenbindung und Verkaufsabwicklung. Datenverwalter halten Daten wie Arztadressen und Fachbereiche aktuell und kontinuierlich auf dem neuesten Stand und validieren Datenänderungswünsche in Stunden gegenüber dem Branchendurchschnitt von 10 oder mehr Tagen. Kunden können sicher sein, dass sie in Veeva OpenData oder ihren Drittsystemen mit den richtigen Kundendaten arbeiten.

In weiteren Meldungen gab Veeva heute neue Innovationen bekannt, die Geschäftsanwendern mehr Flexibilität bei der Verwendung von Veeva CRM bieten, einschließlich Salesforce Lightning Business Apps für Veeva CRM und Veeva CRM Dynamic Attributes. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung zu Veeva CRM, um mehr zu erfahren.

Der Veeva OpenData Explorer wird voraussichtlich Anfang 2020 weltweit verfügbar sein. Die Veeva OpenData API ist für den Sommer 2020 geplant.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Veeva OpenData finden Sie unter: veeva.com/eu/opendata

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 800 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2019 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

2019 Veeva Systems, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt andere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005936/de/

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

925 264 8885

roger.villareal@veeva.com

Kiran May

Veeva Systems

+44 796 643 2912

kiran.may@veeva.com