FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Teamviewer und Varta werden in den MDAX aufgenommen. Dafür müssen 1&1 Drillisch und Fielmann ihren Platz räumen und werden künftig im SDAX notiert sein, teilte die Deutsche Börse mit. In den SDAX werden außerdem die Titel von Comdirect aufgenommen. Dagegen werden Steinhoff und Baywa neben Aufsteiger Varta den SDAX verlassen. Änderungen wird es auch im TecDAX geben. Hier werden die Aktien von Teamviewer und Varta ebenfalls vertreten sein. Dagegen werden Drägerwerk und Isra Vision den Index verlassen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 23. Dezember in Kraft. Die nächste Überprüfung der Indizes ist am 4. März 2020, so der Börsenbetreiber weiter.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX NEUAUFNAHME - Teamviewer - Varta + MDAX HERAUSNAHME - 1&1 Drillisch - Fielmann + TecDAX NEUAUFNAHME - Teamviewer - Varta + TecDAX HERAUSNAHME - Drägerwerk - Isra Vision + SDAX NEUAUFNAHME - 1&1 Drillisch - Fielmann - Comdirect Bank + SDAX HERAUSNAHME - Varta - Steinhoff - Baywa ===

December 04, 2019 16:31 ET (21:31 GMT)

