Phoenix (ots/PRNewswire) - Axway (Euronext: AXW.PA), ein führendes Unternehmen von hybrid Integration, hat die "Amazon Web Services (AWS) PrivateLink Ready"-Bezeichnung erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt Axway die erfolgreiche Integration in AWS PrivateLink.Durch den Erhalt der AWS-PrivateLink-Ready (https://aws.amazon.com/privatelink/partners/)-Bezeichnung hebt sich Axway als ein Mitglied des AWS-Partnernetzwerks (APN) ab. Axway bietet ein Produkt, welches sich in AWS PrivateLink integriert und für AWS-Kunden allgemein verfügbar ist und vollständig unterstützt wird. "AWS Service Ready"-Partner sind erfolgreich bei der Entwicklung von in AWS-Services integrierten Produkten und helfen so AWS-Kunden dabei, ihre Technologie zu bewerten und produktiv in großem Umfang und bei unterschiedlicher Komplexität zu nutzen."Als AWS-Advanced-Technology-Partner hat Axway darauf hingearbeitet, das Potenzial von AWS PrivateLink mit unseren Angeboten zu verbinden, um unseren Kunden dabei zu helfen, den bestmöglichen Service und eine optimale Anwendererfahrung zu bekommen", erklärt Vince Padua, Chief Technology & Innovation Officer bei Axway. "Über das gesamte Lösungsangebot der Axway Cloud hinweg bieten wir eine sichere Umgebung für Kundendaten, die bei der Übertragung mit einfachem Setup geschützt werden."Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Service Ready Program (https://aws.amazon.com/de/partners/competencies/?nc1=h_ls) geschaffen. Dieses Programm hilft Kunden dabei, die in AWS-Services integrierten Produkte zu identifizieren und weniger Zeit mit der Bewertung neuer Tools zu verbringen, sondern damit, ihre Nutzung von in AWS-Services integrierten Produkten anzupassen.Erfahren Sie, wie einfach und sicher Axway-Cloud-Services mit AWS PrivateLink sind. (https://devblog.axway.com/integration/axway-cloud-services/)Über AxwayAxway ermöglicht Kunden eine erfolgreiche Nutzung hybrider Integration, um Menschen, Systeme, Partner und Ökosysteme miteinander zu verbinden. Unsere hybride Integrationsplattform AMPLIFY hilft Unternehmen dabei, die digitale Transformation zu beschleunigen sowie beeindruckende Kundenerfahrungen und neuartige Dienste zu schaffen. Durch die Kombination traditioneller Integrationsmuster mit APIs und Anwendungsintegration mit mehr als 150 vorgefertigten Konnektoren beschleunigt sie Integrationen. 11.000 Unternehmen weltweit vertrauen bei ihren Herausforderungen im Bereich Integration auf Axway. www.axway.com/de (https://www.axway.com/de?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888303/Axway_Logo.jpgMedienkontaktJoshua Molinajmolina@axway.com Pressekontakt:Tel.: +1(480)627-1891Original-Content von: Axway, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133865/4459084