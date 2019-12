Düsseldorf (ots) - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unterstützt den in der Union umstrittenen Vorstoß von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland. "Jeder junge Mensch sollte ein halbes oder ein Jahr lang Erfahrungen in Umwelt-, Sozial- oder Entwicklungsprojekten sammeln", sagte Müller der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) . "Das gibt Sinn und Zukunftsperspektiven." In jedem Fall solle aber der Bundesfreiwilligendienst über die sozialen, karitativen und ökologischen Bereiche hinaus stärker auf Entwicklungszusammenarbeit ausgedehnt werden.



