Die Geschichte der Heiligen Stadt Cernium kommt am 18. Dezember

Heute heißt das legendäre kostenlose MMORPG MapleStory die neue Anima-Diebesklasse Hoyoung willkommen. Aber das ist erst der Anfang. Am 18. Dezember wird im zweiten Teil des Updates Glory: Savior of Hopedie Geschichte der Maple-Welt nach der Niederlage des berüchtigten Schwarzen Magiers fortgesetzt.

Hoyoung, eine brandneue Anima-Diebesklasse, die im heutigen Update Premiere feiert, bringt mit "Ritual Fan" und "Fan Tassel" eine Vielzahl von Fertigkeiten und Spielmöglichkeiten in die Maple-Welt ein. Mithilfe von Taotie, einer der vier Gefahren, versucht Hoyoung, seinen Fehler zu beheben und die Monster wieder einzufangen, die er versehentlich auf die Welt losgelassen hat.

Im Update zu Glory: Savior of Hope wird auch die Stadt Cernium vorgestellt, die sich mitten im Krieg befindet. Weil der Feind bereits vor den Stadtmauern steht, befürchten Prinz Carlisle und die Maple Alliance das Schlimmste und bitten die Spieler, sich dem Kampf anzuschließen, um Cernium vor der drohenden Gefahr zu retten und der Maple-Welt Frieden zu bringen!

Zusätzlich zur Einführung der neuen Hoyoung-Klasse können die Maple-Fans am Hoyoung Level-Up Event teilnehmen und ein neues Level erreichen, um die Chance auf eine Arcane-Umbra-Waffe zu erhalten. Die Mapler können außerdem die neu gestaltete exklusive Storyline von Global MapleStory erkunden und unterwegs neue Quests und Belohnungen entdecken. Darüber hinaus können die Spieler im zweiten Update auf den noch mächtigeren Jett treffen.

Weitere Glory-Events beginnen am 18. Dezember:

Neue Glory-Guard-Missionen alle Missionen bieten die Möglichkeit, Glory-Coins zu verdienen, mit denen aufregende Gegenstände im Alliance Supply Depot gekauft werden können.

alle Missionen bieten die Möglichkeit, Glory-Coins zu verdienen, mit denen aufregende Gegenstände im Alliance Supply Depot gekauft werden können. Glory Guard Rank Event der Beitritt zur Glory Guard, um die Maple-Welt vor der ihr drohenden Gefahr zu retten, bietet Spielern die Möglichkeit, vom Sentinel über Guardian, Master und Commander bis zum Justicar durch die Ränge aufzusteigen.

der Beitritt zur Glory Guard, um die Maple-Welt vor der ihr drohenden Gefahr zu retten, bietet Spielern die Möglichkeit, vom Sentinel über Guardian, Master und Commander bis zum Justicar durch die Ränge aufzusteigen. Alliance Supply Depot Spieler können ihre redlich verdienten Glory-Coins in diesem One-Stop-Shop für Mitglieder der Glory Guard ausgeben.

Spieler können ihre redlich verdienten Glory-Coins in diesem One-Stop-Shop für Mitglieder der Glory Guard ausgeben. Camila's Bakery Christmas Event - bis zum 31. Dezember können die Spieler die Feiertage mit einer Vielzahl von weihnachtlichen Veranstaltungen wie Minispielen und Rätseln feiern. Zu den Belohnungen gehören Feiertagskostüme, Damage Skins und andere lustige Extras!

Um mehr über das MapleStory-Update Glory: Savior of Hope zu erfahren, gehen Sie bitte auf http://maplestory.nexon.net/micro-site/glory

Über MapleStory http://maplestory.nexon.net.

Seit seiner erstmaligen Veröffentlichung in Nordamerika im Mai 2005 hat sich MapleStory zu einem der größten und aktivsten kostenlosen Side-Scroller-MMORPGs der Welt entwickelt. Mit über 13 Millionen registrierten Spielern auf den globalen Services alleine (es gibt insgesamt sieben MapleStory-Services weltweit) wächst das Spiel weiterhin und entwickelt sich zusammen mit der begeisterten Spielergemeinschaft weiter, seit es vor über 15 Jahren gestartet wurde. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory bevölkerungsmäßig das viertgrößte Land der Welt.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. ("Nexon") (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 80 Live-Spielen in über 190 Ländern. Nexon America führte Mikrotransaktionen und das Free-to-Play-Geschäftsmodell im westlichen Markt ein und verfügt über unübertroffene globale Fachkompetenz bei anspruchsvollen Live-Game-Betrieben, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg. Nexon ist an der Börse von Tokio notiert und wurde 2017 in den Aktienindex Nikkei 300 aufgenommen.

