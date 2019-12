Schmolz + Bickenbach ist der kleinste deutsch/schweizerische Stahlproduzent und spezialisiert auf Spezialstahl (nicht Edelstahl). Die deutschen Werke befinden sich in NRW. Ein schweizer und ein russischer Großaktionär stellen über 300 Mio. Franken zur Verfügung und eine Aufstockung bis 600 Mio. wird zugesagt. Was ist der Preis? Im Moment 27 Rappen, also ein echter Pennystock. Und dies kurz bevor der Stahlmarkt drehen wird. Eine Gelegenheit für weitsichtige Spekulanten, denn die zwei Großaktionäre wissen, warum sie das Geld zur Verfügung stellen.



