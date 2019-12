Dank Greta Thunberg, den "Fridays for Future"-Kundgebungen und dem Klimagipfel der Bundesregierung ist Nachhaltigkeit aktuell mehr denn je in aller Munde - als Investmentansatz in der Finanzindustrie jedoch nicht neu. Anbieter und Anleger befassen sich damit seit vielen Jahren, allerdings mehr als Nischenthema. Damit aber die Zielsetzungen der Weltgemeinschaft erreicht werden und insbesondere der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...