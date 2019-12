FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

CHR XFRA US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC. 0.525 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.305 EUR

4B5 XFRA AU0000009789 PENDAL GROUP LTD 0.154 EUR

1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 0.090 EUR

PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.248 EUR

Y1G XFRA GB00B1VQ6H25 YOUGOV PLC LS -,002 0.047 EUR