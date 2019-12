Wer ist der beste und wer hat die bessere Aussicht? Die Holländer halten im Moment die Spitze in der Bewertung und der Chef ist außerordenltich ambitioniert. Jetzt geht es darum: Wer gewinnt jeweils den interessantesten Kunden unter den großen Handelskonzernen wie Aldi oder Lidl etc. und dies vor allem in Europa und Asien? Die Chancen in den USA werden dagegen kleingeschrieben. Kluge Strategen machen folgendes: Sie splitten ein solches IT-Investment in beide Aktien auf, am besten halbe halbe.



