Isracann Biosciences Inc.: Isracann avanciert Cannabisprojektbeschreibung in Israel DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann avanciert Cannabisprojektbeschreibung in Israel 05.12.2019 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Isracann avanciert Cannabisprojektbeschreibung in Israel Erste Berichte, wirken sich bereits auf Entscheidungen aus, was zu projizierten Verfahrenseffizienz und Kosteneinsparungen führt VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 05. Dezember 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen hat einen Phase-1-Projektprofilbericht erhalten und wurde informiert, dass die Projektcharakterisierung in vollem Gange ist und planmäßig voranschreitet. Wie bereits bekannt gegeben, hat Isracann LinC der Growing Smart Ltd. beauftragt. LinC ist eine internationale Agrarmanagementfirma mit umfassender Erfahrung und Expertise innerhalb des Cannabissektors in Israel. Die Firma spezialisiert sich auf die Lieferung von individuell zugeschnittenen Projektmanagementlösungen und agrarökonomischen Lösungen für ausgewählte Projekten im Cannabissektor und betreut zurzeit 12 Cannabisprojekte weltweit. Darryl Jones, CEO des Unternehmens, bemerkt: "Es wurde uns mitgeteilt, dass Feldstudien durchgeführt werden, einschließlich der Entnahme von Boden- und Wasserproben sowie atmosphärischer Proben. Das LinC-Team ist äußerst gründlich und sobald wir den detaillierten Bericht erhalten haben, wird er praktisch jeden Aspekt unserer anfänglichen Entwicklungsphase von der Konstruktion über die richtige Ausrichtung unserer Einrichtungen bis hin zu Elektroinstallationen, Sanitäreinrichtungen, Bewässerungssystemen, Abwasser- und Abfallaufbereitung, Luftfeuchtigkeitsregelung, UV-Konzentrationen sowie Pflanzenernährung, Krankheits- und Schädlingsbekämpfung beeinflussen. Unsere Einrichtungen wurden zur Maximierung der Produktivität kundenspezifisch entworfen und die Projektbeschreibung ist ein wesentlicher Schritt in Richtung der geplanten Vermarktung von sehr kostengünstigem hochwertigem Cannabis. Wir sind uns in unserer Vision einig und haben größtes Vertrauen in das LinC-Team. Wir sind von dem stetigen Fortschritt sehr begeistert, der bereits in Israel erzielt wird." Isracann erhält eine schrittweise ganzheitliche Bewertung des Projekts und die Entwicklung wertvoller Informationen hinsichtlich der Einzelheiten des Projektdurchführungsplans und der Ressourcenzuordnung für das Projekt. Zurzeit wird eine detaillierte Analyse einschließlich interner und externer Umweltfaktoren durchgeführt, um wichtige Informationen bereitzustellen, damit die organisatorischen Ressourcen optimal bereitgestellt und eine angemessene Projektleitung vergeben werden können. Die Produktionsprozesse, verfügbare Ressourcen (z. B. erfahrenes Personal und technische Infrastruktur) und die Organisationsstruktur sowie die damit verbundenen Risiken und Ergebnisse werden weiter untersucht und überprüft. "LinC liefert bereits wertvolle Beiträge und wir freuen uns darauf, ihre kostengünstige ertragreiche Philosophie vollständig umzusetzen", sagte Jones. "Als wir mit diesem Projekt begannen, stellten wir ein Team zusammen, das über solide Erfahrung im kanadischen Cannabissektor verfügt einschließlich umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Kapitalmarktprojekten. Wir waren uns alle schnell einig, dass die israelische Erfahrung, obwohl sie einige deutliche Ähnlichkeiten zeigt, insbesondere die vorweggenommene Marktbegeisterung, die die Legalisierung in Nordamerika auslöste, derart war, dass die Situation in Israel besondere Sorgfalt und Überlegung erforderte, um diese potenziell viel größere Chance richtig vorzubereiten. Da Israel selbst eine bekannte und angesehene Agrarmarke ist (insbesondere in Europa) und der potenzielle Kontinentalmarkt buchstäblich mehr als doppelt so groß ist wie der nordamerikanische Markt, haben wir uns für eine Investition in Regionalexpertise entschieden, um das Projekt fristgerecht und professionell zu avancieren. In dieser Hinsicht sind wir bereits jetzt der Ansicht, die Erfolgsvoraussetzungen zu haben, da wir bereits einige der ersten Ergebnisse unseres wachsenden Teams in Israel sehen." IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com 