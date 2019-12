Die britische Investmentbank HSBC hat Facebook mit "Reduce" und einem Kursziel von 178 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Es werde schwieriger für das Online-Netzwerk, das Wachstumstempo beizubehalten, schrieb Analyst Nicolas Cote-Colisson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Politik ergreife Maßnahmen. Auch von regulatorischer Seite komme Gegenwind. Verglichen mit den Marktschätzungen ist der Experte vorsichtiger./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2019 / 22:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US30303M1027