Bayer hat einen Milliardenauftrag an Capgemini vergeben. Der französische IT-Dienstleister soll die Leverkusener bei seinen Anstrengungen zur Digitalisierung und der Hinwendung zur Cloud helfen. Die Laufzeit des Kontraktes beträgt sechs Jahre. Derweil dreht Bayer an der Kostenschraube und verkleinert den IT-Bereich.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer lagert einen Teil seines IT-Bereiches an vier Serviceunternehmen aus, die auch etwa 950 Mitarbeiter in Deutschland übernehmen. "Es ist kein einfacher ...

