Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Schneider Electric nach Neunmonatszahlen von 86 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke organische Wachstum in den Sparten Systems sowie Services & Software signalisiere, dass der Elektrotechnikkonzern seine Jahresziele erreichen dürfte, schrieb Analyst Edward Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis auf das Jahr 2022./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 14:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-12-05/08:07

ISIN: FR0000121972