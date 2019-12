Die im MDAX ebenso wie im TecDAX gelistete Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic ging am Mittwoch in beiden Indizes mit großem Abstand als Tagessieger ins Handelsende. Ein beeindruckendes Plus von 7,63 Prozent, das indes Fragen aufwirft. Denn es waren weder von Unternehmensseite noch seitens der Analysten neue Nachrichten zu finden.

