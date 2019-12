Das österreichische Mikrolautsprecherunternehmen USound, bekannt für seine hervorragenden MEMS-Audio-Lösungen, kooperiert künftig mit dem globalen Distributor und Solution Provider SELTECH. Das gemeinsame Ziel der beiden Unternehmen ist es, die internationale Audiobranche auf den Kopf stellen und die neuesten Innovationen aus dem Bereich der Akustik auf den Markt zu bringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191204006020/de/

USound and SELTECH join forces to turn the audio industry upside down with MEMS microspeakers. (Graphic: Business Wire)

SELTECH setzt sich für eine intensive Kooperation ein, da USound bei der weltweiten Weiterentwicklung der MEMS-Mikrolautsprechertechnologie eine führende Rolle einnimmt. Die Mikrolautsprecher von USound werden ab November dieses Jahres über das umfangreiche globale Netzwerk von SELTECH vertrieben.

Diese Kooperation ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsbilanz von SELTECH und USound. Beide Unternehmen verfügen über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Premium-Audio-Lösungen und arbeiten mit erstklassigen Partnern zusammen. Erst im vergangenen Jahr unterzeichnete USound einen Vertrag mit einem Volumen von mehreren Millionen US-Dollar mit 3nod Acousticlink. Vor kurzem führte das Unternehmen seine B2C-Marke Fauna Audio Eyewear auf dem Markt ein.

SELTECH verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Akustik und Sensortechnik. Das Unternehmen ist in Europa (Frankreich/Deutschland), den USA (Raleigh/San Francisco), China (Nanjing/Shenzhen) sowie in Hongkong und Singapur tätig. Im Rahmen seiner technischen Supportangebote entwickelt SELTECH auch mechanische Baugruppen und kundenspezifische Lösungen.

Die Lautsprecher von USound zeichnen sich dank ihrer speziellen Konstruktion und ihres speziellen Designs durch ihren besonders natürlichen, klaren Klang aus. Diese hohe Audioqualität bietet audiophilen Nutzern aus aller Welt ein eindrucksvolles Klangerlebnis. Mit dieser innovativen Klanglösung, die hochwertige Tonqualität und unzählige Produktentwicklungsmöglichkeiten bietet, ermöglicht es USound, die bei vielen modernen Audiogeräten auftretenden Herausforderungen zu meistern.

Über USound:

USound ist ein schnell wachsendes Audiounternehmen, das leistungsstarke halbleiterbasierte Lautsprecher und hochwertige Soundlösungen anbietet, welche auf der MEMS-Technologie (Micro-Electro-Mechanical Systems) basieren und durch über 150 Patentanmeldungen geschützt sind. Mit Niederlassungen in Graz, Wien, Shanghai und Shenzhen bedient USound internationale Kunden, die mit MEMS-Lautsprechern intelligente Audioanwendungen realisieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.usound.com.

Über SELTECH:

Als internationaler Solution Provider ist SELTECH seit 1989 bekannt für seine Präsenz im Elektronikmarkt in den Bereichen Akustik (Mikrolautsprecher, Lautsprecher, Dynamik-Receiver, Mikrofone, Balanced-Armature-Receiver, Spezialwandler, Bügelmikrofone des langjährigen Partnerunternehmens Knowles Corporation), Sensoren (Näherungs-, Berührungs- und Multifunktionssensoren von Azoteq) und digitale Signalverarbeitung (vorkonfigurierte und offen programmierbare DSPs von ON Semiconductor). Weitere Informationen finden Sie unter www.seltech-international.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191204006020/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien bei USound:

Isabel Anger

USound GmbH

Tel.: +43 676 55 39 982

E-Mail: isabel.anger@usound.com

Ansprechpartner für Medien bei SELTECH:

Jin Leng

SELTECH International

Tel.: +33 (0) 1 48 92 90 02

E-Mail: jin.leng@seltech-international.com