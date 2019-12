Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Handelskonflikt hat die Märkte in dieser Woche fest im Griff. Gestern gab es plötzlich wieder positive Aussagen von Donald Trump. Die Börsen zogen daraufhin kräftig an. Der DAX schaffte dabei die Rückkehr über die Marke von 13.100 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Bitcoin, Amazon, Disney, Alphabet, Varta, Teamviewer, Nordex und Cancom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.