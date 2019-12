Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Kering anlässlich der Spekulationen um eine mögliche Moncler-Übernahme mit einem Kursziel von 608 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Der französische Luxusgüterkonzern stehe finanziell gut da und habe mehrmals weitere Zukäufe in Aussicht gestellt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern wäre eine Übernahme des italienischen Modeunternehmens keine Überraschung und durchaus strategisch sinnvoll./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN FR0000121485

AXC0072 2019-12-05/08:48