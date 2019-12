Positive Vorgaben von der Wall Street am Vortag und grüne Vorzeichen an den asiatischen Börsen am Morgen dürften den DAX in der Eröffnungsphase an die gute Performance vom Mittwoch anschließen lassen. Im Fokus der Anleger steht weiter die Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA und heftige Kursschwankungen sind immer nur einen Tweet (des US-Präsidenten) entfernt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

