Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi aufgrund eines geänderten Bewertungsansatzes von 81 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die überdurchschnittlich gute Entwicklung der Aktie signalisiere die hochgesteckten Markterwartungen vor dem anstehenden Kapitalmarkttag des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine nachhaltige Aufwertung hänge jedoch von einer erfolgreichen Umsetzung der neuen mittelfristigen Strategie ab./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2019 / 21:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-12-05/08:55

ISIN: FR0000120578