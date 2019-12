OptiCON wird Innovationen in der Übertragungstechnik nutzen, um Glasfasernetze der nächsten Generation zu bauen

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Leitung eines Forschungsprojekts übernimmt, bei dem die Datenübertragung in optischen Metro- und Weitverkehrsnetzen erheblich gesteigert werden soll. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt OptiCON untersucht Technologien, mit denen auf Glasfaserinfrastruktur ein zehnmal höherer Durchsatz als heute erzielt werden kann. Da der Internetverkehr weiterhin exponentiell zunimmt, wird das Projekt der Schlüssel zur Ausweitung mobiler Anwendungen bei 5G und darüber hinaus zur digitalen Transformation aller Lebensbereiche sein. Zu den Zielen von OptiCON gehören die maximale Nutzung des verfügbaren optischen Spektrums, neue Glasfasertypen, neuartige Übertragungsschemata sowie automatisierte Überwachung und SDN-basierte (Software Defined Networking) Steuerung.

"Dieses Projekt ist von elementarer Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass wir in der optischen Übertragungstechnik bereits in der Nähe des Shannon-Limits agieren und die Möglichkeiten, die Bitraten pro Kanal noch weiter zu erhöhen, sich erschöpfen, suchen wir nach neuen Wegen, die Kapazität in photonischen Netzen auch zukünftig noch weiter zu erhöhen. Durch die bessere Nutzung von optischem Spektrum können wir den Wert von DWDM-Netzen (Dense Wavelength Division Multiplexing) maximieren und den steigenden Datenbedarf von Cloud-, Video- und Mobilgeräten bewältigen", sagte Annika Dochhan, Principal Engineer, Advanced Technology bei ADVA und Projektleiterin von OptiCON. "Bei OptiCON geht es darum, die nächste Generation von Datenübertragung zu entwickeln und die Netzbetreiber in die Lage zu versetzen, den exponentiell steigenden Datenverkehr, mit dem sie täglich konfrontiert werden, zu bewältigen. Das Projekt baut auf dem neuesten Stand der Technik in unserer FSP 3000 Plattform auf. Dank einem offenen Line-System (Open Line System, OLS) und der TeraFlex-Terminal-Technologie können mit dem Produkt aktuell die niedrigsten Kosten für Bittransport in unterschiedlichsten Netzszenarien erzielt werden. Mit OptiCON heben wir nun die Glasfaser basierte Übertragungstechnik auf die nächste Stufe."

Bisher war DWDM-Datenübertragung hauptsächlich auf die C- und L-bänder des optischen Spektrums beschränkt. Durch die Überwindung langjähriger technischer und wirtschaftlicher Hürden ermöglicht OptiCON den Netzbetreibern, viel mehr von der in der Glasfaser verfügbaren Bandbreite zu nutzen und damit mehr Bits pro Sekunde zu übertragen. Dies wird durch eine Kombination von technischen Innovationen erreicht, einschließlich fortschrittlicher Verstärker, verbesserter Fasern, neuartiger Sende- und Empfangstechnik (Transceiver) und neuer Techniken zur Überwachung und Steuerung. In dem dreijährigen, von ADVA-geführten Projekt arbeiten auch das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut HHI, Highstreet Technologies, die Technische Universität München und VPIphotonics.

"Unsere Arbeit in OptiCON konzentriert sich auf die physikalische Ebene der Datenübertragung und die Entwicklung der optischen Telemetrie. Dies ist entscheidend, um die für die Optimierung der vollen Kapazität erforderlichen feingranularen Anpassungen der Datensignale zu ermöglichen", kommentierte Ronald Freund, Abteilungsleiter Photonische Netze und Systeme am Fraunhofer HHI. "Als führendes Forschungsinstitut für optische Übertragungstechnik spielen wir eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der digitalen Gesellschaft. Die Zusammenarbeit mit ADVA und den anderen Partnern, die im Mittelpunkt dieses innovativen Projekts stehen, ist sehr spannend. Gemeinsam entwickeln wir die Technologie, die die Bausteinefür die Netze von morgen liefern wird."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005047/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com



Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 89 890 66 58 54

investor-relations@adva.com