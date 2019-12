IRW-PRESS: Core One Labs Inc.: Core One Labs unterzeichnet Absichtserklärung für einen Anbauvertrag

Vancouver, British Columbia, Kanada, 5. Dezember 2019, Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTCQX: CLABF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT) (COOL oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um für eine bekannte kalifornische Marke, Golden State Banana (GSB), Cannabis anzubauen. Dabei werden die Preise für Premium-Blüten, Blüten, Verarbeitungsreste (Trim) und die Verarbeitung im Voraus festgelegt.

Durch die Allianz mit Golden State Banana stellt COOL sicher, dass es einen Teil des Materials, das in der Indoor-Anlage angebaut wird, bei einer Marke unterbringen kann, die eine Nachfrage nach mehr Produkten für den Verkauf im kalifornischen Markt verzeichnet. Die Absichtserklärung sieht einen Kaufpreis von 1.500 Dollar pro Pfund für getrocknete Blüten der Güteklasse A, von 600 Dollar pro Pfund für getrocknete kleine Blüten und von 300 Dollar pro Pfund für die Verarbeitungsreste der Indoor-Pflanzen kauft. Das Unternehmen erarbeitet eine endgültige Verarbeitung, um die endgültigen Bedingungen festzulegen.

Casey Fenwick, President von Core One Labs Inc., meint dazu: Angesichts eines so volatilen Cannabismarktes wird der im Voraus bekannte Verkaufspreis dem Unternehmen helfen, seine Budgetplanung zu straffen und erreichbare Umsatzprognosen zu erstellen. Die Zusammenarbeit mit GSB ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das von uns in der Indoor-Anlage angebaute Produkt sofort bei einer Marke mit einer starken Präsenz in Kalifornien untergebracht wird. Wir werden auch einen Teil ihrer Verarbeitungsrest zu Konzentraten verarbeiten, was außerhalb der grundlegenden monetären Vereinbarung liegt, für beide Unternehmen aber von Vorteil sein könnte. GSB ist eine große Marke und ich kann mir eine Zusammenarbeit zwischen der GSB-Marke und unseren CannaStripsTM and Rêveur-Marken vorstellen, um beiden Unternehmen zu einem größeren Marktanteil zu verhelfen.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seine Technologie in Lizenz an eine hochmoderne Produktions- und Verpackungsanlage in Südkalifornien vergibt. Mit seiner Technologie stellt das Unternehmen Strips aus Cannabisaufguss (ähnlich den Blättchen für frischen Atem) her, die nicht nur sicherer und gesünder sind als andere Verabreichungsvarianten, sondern auch mit einer besseren Bioverfügbarkeit der Cannabis-Inhaltsstoffe punkten. In einigen Strips werden auch zusätzlich ko-aktive Nahrungsergänzungsmittel wie Nutrazeutika, Vitamine und Peptide enthalten sein. Die Technologie ermöglicht eine neue Form der Verabreichung, mit der eine genaue Abmessung der Dosis sowie die Reinheit des ausgewählten Produkts sichergestellt werden. Während des gesamten Produktionsverfahrens, vom Beginn bis zum Ende, wird auf Basis der vom Unternehmen entwickelten Technologie die Qualität und Zusammensetzung aller Inhaltsstoffe eines jeden einzelnen Strips getestet. So entsteht ein sicheres, konsistentes und effektives Verabreichungssystem. Zusätzlich hat das Unternehmen im Rahmen seiner Bemühungen, ein besseres CannaStripsTM-Produkt zu entwickeln, auch umfangreiche Erfahrungen in der Extraktion und im Anbau von Cannabis gesammelt. Das betriebliche Know-how, das sich das Unternehmen infolge dieser Bemühungen aneignen konnte, hat dem Unternehmen neue Marktchancen im White-Label-Vertrieb eröffnet.

