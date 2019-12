Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Felix Schröder, Produktmanager bei der DZ BANK, stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) eine 0,75% bonitätsabhängige Schuldverschreibung (ISIN DE000DD5ANS5/ WKN DD5ANS) mit dem Basiswert Vodafone vor.In der ersten Geschäftsjahreshälfte, welche bei Vodafone bis Ende September gehe, habe der Konzern seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 0,4% marginal steigern können. Der Konzernfehlbetrag habe sich auf 1,9 Mrd. Euro belaufen, was im Wesentlichen auf ein negatives Gerichtsurteil in Indien zurückzuführen sei. Die dortige Tochter Vodafone Idea habe einen hohen Betrag an die indische Telekommunikationsbehörde entrichten müssen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies trotzdem eine Verbesserung, denn im ersten Halbjahr 2018 habe Vodafone noch einen Verlust von 7,8 Mrd. Euro verbuchen müssen. Die jüngste Entwicklung habe das Management dazu bewogen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht anzuheben. So solle das bereinigte EBITDA letztendlich zwischen 14,8 und 15 Mrd. Euro liegen, statt wie ursprünglich vorhergesagt bei 13,8 bis 14,2 Mrd. Euro. ...

