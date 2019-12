IRW-PRESS: AgraFlora Organics International Inc.: AgraFlora Organics plant Übernahme von Freiland-Anbauflächen für Cannabis auf 88 Acres sowie einer 27.000 Quadratfuß großen lizenzierten Cannabisverarbeitungsanlage

Vancouver, British Columbia / 5. Dezember 2019: AgraFlora Organics International Inc. (AgraFlora oder das Unternehmen) (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: AGFAF), ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes internationales Cannabisunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine vorläufige Vereinbarung (die Vereinbarung) über den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sanna Health Corp. (Sanna) unterzeichnet hat. Sanna ist ein kanadischen Cannabisunternehmen mit Sitz im Großraum Toronto, das über folgende gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) erteilte Lizenzen verfügt:

- Standardlizenz für den Anbau

- Standardlizenz für die Verarbeitung

- Lizenz für den Verkauf von Cannabis für medizinische Zwecke

Brandon Boddy, Chairman und Chief Executive Officer von AgraFlora, meint dazu: Dies ist eine entscheidende Übernahme für AgraFlora, eine ausgesprochen transformative und wertsteigernde Transaktion, die nur einer Verwässerung unserer bestehenden Kapitalstruktur von 8 Prozent bedarf, wobei die Aktien treuhänderisch verwahrt werden, und AgraFlora einen vierfachen strategischen Vorteil bietet:

1. Die Integration von Sanna wird unsere prognostizierte Produktionskapazität für 2020 mehr als verdoppeln

2. Die bestehende Infrastruktur von Sanna bietet komplementäre margenstarke Explorationskapazitäten sowie eine geschäftskritische Präsenz in einem bevölkerungsreichen Gebiet an der Ostküste

3. Die Übernahme bietet Zugang zu einem bewährten und beliebten branchenführenden Marken-/Produktportfolio, das unsere bereits erkennbare und erfolgreiche Reihe an hochkarätigen Marken ergänzt

4. Ebenso entscheidend ist, dass die Übernahme von Sanna unsere Vertriebspräsenz in Kanada verbessern wird, da sich das Unternehmen für eine bedeutende Einzelhandelspräsenz im Jahr 2020 im gesamten Land sowie anderen wachsenden Rechtsgebieten rüstet.

Lizenzierte Extraktion

Sanna hat seinen Sitz im Großraum Toronto, nur 30 Minuten von der Innenstadt Torontos entfernt, wodurch das Unternehmen einen ungehinderten Zugang zum größten adressierbaren kanadischen Markt für Cannabis hat. Die Vorzeige-Anlage von Sanna befindet sich auf einem 16 Acres großen Grundstück und umfasst 27.000 Quadratfuß an von Health Canada lizenzierten Anbau- und Verarbeitungsflächen. Darüber hinaus besteht die Option auf die Erweiterung seiner aktuellen Produktionsflächen auf 89.000 Quadratfuß sowie weitläufige kommerzielle/industrielle Flächen für eine zukünftige Expansion. Sobald die erwarteten regulatorischen Änderungen in Ontario in Kraft treten und damit die Möglichkeiten im Einzelhandel erweitern, wird sich Sanna um die Errichtung und den Betrieb einer Ausgabestelle vor Ort bemühen, sodass das Unternehmen von seiner unmittelbaren Nähe zu einer Bevölkerung von sieben Millionen Menschen im Großraum Toronto und Umgebung profitieren kann.

Mit den vor Ort installierten Ethanol-Extraktionsanlagen sowie der Aushandlung von margenstarken Vereinbarungen über die Verarbeitung von mehr als 1.000 Kilogramm Hanf-Biomasse pro Monat ist Sanna gut aufgestellt, um einen nachhaltigen, kurzfristigen Cashflow zu erzielen. Das Unternehmen prognostiziert, dass die Extraktionsanlage von Sanna nach ihrer Optimierung eine Verarbeitungskapazität von 250.000 Kilogramm getrockneter Cannabis und Hanf-Biomasse pro Jahr haben wird, die zum Großteil von den weniger als 90 Minuten von seinem Hauptsitz im Großraum Toronto entfernten Freiland-Cannabisanbauflächen des Unternehmens auf 88 Acres stammen werden. Daraus ergeben sich eine gestraffte Logistik und reduzierte Transportkosten.

Ab dem ersten Quartal 2020 wird Sanna auch Lieferverträge für Destillat abschließen, die sich derzeit noch in der Endphase der Verhandlungen befinden. Diese Lieferverträge werden in Verbindung mit der branchenführenden Verarbeitungsinfrastruktur von Sanna umgehend zu margenstarken Umsätzen führen.

Freiland-Anbau

Sanna ist im Besitz eines 88 Acres großen Freiland-Anbaubetriebs, der sich in der Spätphase des Antragsverfahrens auf Erteilung einer Lizenz bei Health Canada befindet. Das Unternehmen plant, seine Erklärung der Betriebsbereitschaft (Affirmation of Readiness) sowie das entsprechenden Videomaterial für seine ersten Zone One-Freiland-Anbauflächen auf 13 Acres am oder vor dem 1. März 2020 in Vorbereitung auf die Freiland-Anbausaison 2020 einzureichen.

Die 13 Acres umfassenden Zone One-Anbauflächen von Sanna, die im Südwesten von Ontario gelegen sind, werden bei einem Beitrag von weniger als 0,10 Dollar pro Gramm voraussichtlich bis zu 1.000 Kilogramm hochwertige Cannabisblüten pro Acre kostengünstig produzieren. Im Zuge der Zone Two-Expansion von Sanna werden weitere 75 Acres Freiland-Anbauflächen hinzukommen, die nach der Lizenzierung voraussichtlich über 75.000 Kilogramm getrockneten Cannabis pro Ernte liefern werden.

Das Unternehmen wird verschiedene Sorten von selbstblühendem und photoperiodischem Cannabis auf seinen 88 Acre Freilandflächen aussähen und damit die Produktionserträge optimieren. Sanna wird zudem verschiedene Anbau- und Pflanzenphysiologie-Konzepte einsetzen, um die Pflanzenleistung zu verbessern. Die Anbaukonzepte des Unternehmens wurden im Laufe seiner fünfjährigen kommerziellen Anbauerfahrung in Kanada entwickelt und beinhalten:

- Proprietäre Lösungen zur Boden-/Nährstoffüberwachung und der Überwachung der Pflanzengesundheit

- Konstante Lieferung der idealen Primär-, Sekundär- und Mikronährstoffe

- Bewertung und Verständnis der Rhizosphäre und ihrer Auswirkungen auf den Materialeinsatz und den Ertrag

- Entwicklung von Pflanzen, die resistenter gegen Schädlinge und Krankheiten sind

- Manipulation der Nährstoff- und Substratbedingungen zur Steigerung der Pflanzengesundheit und des Ertrags

Nach Inbetriebnahme und Erteilung der Lizenz durch Health Canada wird der wahre Wert der Freiland-Anbauflächen des Unternehmens erschlossen werden, da sie als solide Rohstoffquelle für mehrere nachgelagerte Mehrwert-Aktiva unter dem Dach von AgraFlora dienen werden. Die erfolgreiche Umsetzung der vollständigen vertikalen Integration wird eine höhere Effizienz in allen Geschäftsbereichen und eine maximale Erfassung der Gewinnmarge für Unternehmens ermöglichen, während AgraFlora weiterhin von der nächsten Phase der Cannabisnormalisierung profitiert.

Die Cashkosten pro Gramm bis zur Ernte beinhalten alle Betriebsausgaben wie Arbeits-, Betriebsmittel-, Verbrauchsstoff-, Dienstleistungs- und Personalkosten. Die Gesamt-Cashkosten pro Gramm bis zur Ernte beinhalten alle Betriebsausgaben sowie die Investitionskosten u.a. für die Bewässerung, Sicherheitsinfrastruktur und die geplante Trocknungsanlage.

Die Ernte des Unternehmens im Jahr 2020 wird vor Ort in einem speziellen auf die Trocknung ausgelegten Gebäude getrocknet. Das Gebäude bietet eine Fläche von 5.000 Quadratfuß, eine 20 Fuß hohe Decke sowie ein spezielles Klimatisierungs- und Entfeuchtungssystem, um eine größtmögliche Durchsatzleistung zu ermöglichen.

Vertrieb

Sanna verfügt derzeit über Absichtserklärungen mit den renommierten Cannabiseinzelhändlern Canna Cabana von High Tide Inc. und Delta 9 Cannabis Inc. (Delta9). Gemeinsam werden Canna Cabana und Delta9 im ersten Quartal 2020 über 45 lizenzierte, stark frequentierte Einzelhandelsstandorte in ganz Kanada verfügen.

Das Unternehmen wird sich darum bemühen mit diesen Einzelhändlern im ersten Quartal 2020 offizielle Lieferverträge abzuschließen, die auch Mindestabnahmemengen pro Jahr sowie Initiativen zur strategischen Zusammenarbeit beim Marketing vorsehen. Sanna erwartet, im zweiten Quartal 2020 unter Nutzung seiner Verkaufslizenz für Cannabis für medizinische Zwecke seinen Online-Shop für den direkten Verkauf an Patienten zu lancieren.

Das Unternehmen wird an seinem lizenzierten, 16 Acres umfassenden Standort im Großraum Toronto eine 1.500 Quadratfuß große Ausgabestelle planen und errichten, um von einer Bevölkerung von 7 Millionen Menschen in einem Umkreis von 60 Minuten zu profitieren. Dies ist einer der größten Märkte in Nordamerika. Der Großraum Toronto ist der größte Ballungsraum in Kanada und bietet dem Unternehmen die lukrative Chance, einen bedeutenden Anteil an Kanadas größtem Cannabismarkt zu erlangen.

Die geplante Ausgabestelle am Standort von Sanna stärkt auch das auf die vertikale Integration ausgerichtete Mandat des Unternehmens, indem sie eine Einzelhandelspräsenz in einem stark frequentierten Gebiet und eine anhaltende Markenpräsenz mit bestehenden Anbau-, Verarbeitungs- und Extraktionskapazitäten verbindet.

Lizenzierte medizinische Cannabisprodukte

Sanna ist im Besitz der exklusiven kanadischen Lizenz für das preisgekrönte MÜV-Portfolio von Cannabisprodukten, das von AltMed Enterprises, LLC (AltMed) aus Florida entwickelt und vertrieben wird. AltMed ist ein führendes Unternehmen für medizinischen Cannabis in Pharmaqualität im Bundesstaat Florida, das mit einer Patientenbasis in Florida und Arizona, die eine gemeinsame Bevölkerung von 28.000.000 Menschen aufweisen, erhebliche Umsätze erzielt.

AltMeds anhaltender Erfolg in Schlüsselmärkten wie Florida und Arizona hat dazu geführt, dass die MÜV-Marke bei Kanadiern, die saisonbedingt in diesen Bundesstaaten wohnen, bereits bekannt ist. Die Hauptmärkte von AltMed beinhalten den Bundesstaat Florida, der besonders kanadische Snowbirds (Anm.: Menschen, die im Winter in warmere Gefilde ziehen) von der Ostküste anzieht, und den Bundesstaat Arizona, der insbesondere von Kanadiern von der Westküste besucht wird. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Erfolg seines lizenzierten MÜV-Produktportfolios in Rechtsgebieten, die von Kanadiern besucht werden, unmittelbar zu Zugkraft auf dem kanadischen Markt führen wird.

AltMed liefert pharmazeutische Präzision bei der Herstellung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten der Markt MÜV. Die MÜV-Marke basiert auf Forschungs- und Entwicklungserkenntnissen und hat angesichts seiner Qualität, Beständigkeit und Sicherheit nationale und internationale Aufmerksamkeit erhalten:

https://altmedflorida.com/products/

MÜV wurde ursprünglich in Arizona eingeführt und hat für seine medizinischen Cannabisprodukte fünf Best of Arizona-Auszeichnungen erhalten, einschließlich mehrerer Erstplatzierungen für seine proprietären Ethanol-Extraktionen.

Sanna wird seine bestehenden Extraktionsverfahren und die proprietären Formulierungen, die es von AltMed lizenziert hat, nutzen, um die MÜV-Markenprodukte einzuführen, wo dies gemäß den Vorschriften von Health Canada zulässig ist. Sanna, dessen Auftrag darin besteht, standardisierte, dosierbare medizinische Cannabislösungen über verschiedene Verabreichungsformen zu produzieren, geht gängige Indikationen wie schlechter Schlaf, Schmerzen, Entzündungen, Angstzustände und Konzentrationsprobleme an. Sanna hat eine einzigartige Linie mit Markenproduktformulierungen entwickelt, die über verschiedene Formfaktoren wie Kapseln, transdermale Pflaster, Topika und Inhalatoren mit festgelegter Dosierung verabreicht werden können.

Brandon Boddy weiter: Das Freiland-Anbauprojekt von Sanna wird für uns von bedeutendem strategischen Wert sein, da es umweltbewussten Verbrauchern einen Zugang zu hochwertigen Cannabisblüten, die im Freien angebaut wurden, ermöglicht und uns bedeutende Mengen an kostengünstiger organischer Biomasse verschafft, um unsere internen Initiativen zur Extraktion und Herstellung von Esswaren zu unterstützen.

Die Übernahme von Sanna verschafft AgraFlora in mehreren Bereichen einen Mehrwert: Verarbeitung, kostengünstige Produkte und Weiterentwicklung von Cannabinoiden in Pharmaqualität. Sanna wird als unser Verarbeitungs- und kostengünstiges Anbauzentrum an der Ostküste dienen, sodass wir schnell margenstarke Geschäfte in Verbindung mit Cannabiskonzentraten und -ölen abschließen können.

Der kostengünstige Anbau von Sanna auf 88 Acres wird auch unser Kerngeschäftsmodell stärken: der Anbau, die Produktion, der Verkauf und der Export von hochwertigen Mehrwert-Cannabis-Gesundheits- und Wellnessprodukten weltweit. Gleichzeitig bietet es uns Zugang zu den wichtigsten Cannabismärkten in Kanada: Ontario und British Columbia.

Bedingungen

Gemäß den Vereinbarungsbedingungen wird AgraFlora den Erwerb von 100 Prozent aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Sanna im Gegenzug für die Ausgabe von Stammaktien des Unternehmens im Wert von 23 Millionen Dollar auf Grundlage eines festgelegten Preises von 0,30 Dollar pro Aktie anstreben. Die Vergütungsaktien, die bei Abschluss der Übernahme begeben werden, sind an bestimmte Escrow-Bestimmungen mit einer Laufzeit von 18 Monaten und einem Tag gebunden. Der Abschluss der Übernahme ist den üblichen Bedingungen vorbehalten. In Verbindung mit der Transaktion muss unter Vorbehalt der geltenden Wertpapiergesetze eine Vermittlungsprovision gezahlt werden.

In Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 29. April 2019 gibt das Unternehmen bekannt, dass es gemäß einer Absichtserklärung von 22. Mai 2018 mit der letzten Ausgabe von 1,25 Millionen Bonusaktien zu einem Preis von 0,175 Dollar pro Aktie an Cornelius Houwelings fortfahren wird.

Über AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. ist ein wachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die internationale Cannabisbranche konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen Gewächshausbetrieb in London (Ontario) und ist als Partner am Joint Venture Propagation Services Canada Inc. und seinem riesigen Gewächshauskomplex in Delta (British Columbia) mit 2.200.000 Quadratfuß Produktionsfläche beteiligt. Das Unternehmen saniert zudem eine 51.500 Quadratfuß große GMP-konforme Anlage für die Herstellung von Esswaren in Winnipeg (Manitoba). AgraFlora hat in der Vergangenheit erfolgreich bewiesen, dass es den Unternehmenswert steigern kann, und ist derzeit auf der Suche nach weiteren Projektchancen in der Cannabisbranche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.agraflora.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Brandon Boddy

Chairman & CEO

T: (604) 398-3147

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

AgraFlora Organics International Inc.

Tim McNulty

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056-

Für Anfragen in französischer Sprache:

Remy Scalabrini, Maricom Inc.

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

AgraFlora Organics International Inc.

Suite 804 - 750 West Pender Street,

Vancouver, BC, V6C 2T7

T: (800) 783-6056

F: (604) 685-6905

W: www.agraflora.com

