FRANKFURT (Dow Jones)--Auf leichtem Konsolidierungskurs zeigen sich am Donnerstag die deutschen Renten-Futures. Nach der sehr kräftigen Erholung vom Dienstag bröckeln die Kurse nun den zweiten Tag in Folge weiter leicht ab. Dies gehe jedoch mehr auf fehlende Impulse als auf Verkaufsdruck zurück, heißt es. Im Fokus steht vor allem die US-Handelsbilanz am Nachmittag. Zudem werde bereits kräftig gerollt in den neuen März-Kontrakt, der ab Freitag neuer Frontmonat wird. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 170,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,84 Prozent und das -tief bei 170,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.500 Kontrakte, im März-Kontrakt gehen bereits 30.000 Kontrakte um. Der Buxl-Futures verliert 30 Ticks auf 206,12 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 134,33 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2019 02:48 ET (07:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.