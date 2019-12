Guten Morgen, der DAX hat am Vortag seine Gegenbewegung nach den herben Kursabgaben vom Montag fortgesetzt. Im Tageshoch kletterte der Leitindex dabei bis 13.157 Punkte hoch und ging schließlich bei 13.140 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 13.150 Punkten kaum verändert. Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Über 13.140 Punkten würde sich die Lage langsam aufhellen, über 13.200 Punkten würde der DAX erneut in die Seitwärtsbewegung ...

