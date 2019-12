Nach (bereits mehrfach) Financial Times und Handelsblatt steigt heute auch die Süddeutsche Zeitung ein in die kritische Berichterstattung zum Zahlungsabwickler Wirecard. Zur Erinnerung: Journalisten der Financial Times warfen Wirecard in den letzten Jahren mehrfach unsaubere Geschäftspraktiken - vor allem beim Ausweis von Umsätzen in Asien - vor, das Handelsblatt berichtete kürzlich über die Verweigerung des Testats für 2017 durch die Wirtschaftsprüfer von E&Y für die Tochter in..

Den vollständigen Artikel lesen ...