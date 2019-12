....große Aufträge für Windkraft (soeben aus Mexiko), aber der Kurs bleibt blockiert. Im Raum steht das Abfindungsangebot eines Investors, das weit unter dem Wert liegt. Was passiert jetzt? Entweder der Investor muss drauflegen, oder er gibt auf. Ein davon freier Nordex-Kurs hätte einen Wert um 16 Euro, vielleicht auch 17 Euro. Die Wahrscheinlichkeit, dass er drauflegt, ist groß. Wenn nicht, sind längerfristig noch höhere Kurse in Nordex möglich.



