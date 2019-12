Unterföhring (ots) - Jetzt heißt es für die sechs verbleibenden Promis bei "Dancing on Ice" die Schlittschuhe vor die Tür zu stellen - am Nikolaustag (Freitag, 6. Dezember, 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) tanzen Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Peer Kusmagk, Joey Heindle, Eric Stehfest und André Hamann um den Einzug ins Halbfinale.Diese Paare verzauberten die Juroren vergangene Woche: Mit der bis dato höchsten Wertung der Show erhielten Lina Larissa Strahl und Profi-Tanzpartner Joti Polizoakis von der Jury 27,5 von 30 Punkten. Lina und Joti steigerten sich damit im Vergleich zur Vorwoche um starke 9,0 Punkte. War die dritte Show nur ein kurzes Tief? Eric Stehfest und Amani Fancy begeisterten mit ihrer Performance und tanzten sich mit 25,0 Punkten (+10,5 Punkte) wieder in eine Favoritenrolle.Eisige Bescherung: Die sechs "Dancing on Ice"-Paare performen am Freitag zu den größten Weihnachtshits - von "Jingle Bell Rock" über "Ave Maria" bis "Last Christmas". Halten die Juroren Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss für die Eistanz-Paare die verbale Rute bereit? Wer muss im Skate off zittern? Wer wird am Nikolaustag mit einer hohen Punktewertung reichlich belohnt?Diese sechs Eistanz-Paare tanzen am Freitagabend live bei "Dancing on Ice":- Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und JotiPolizoakis (24)- Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (41) und David Vincour (35)- Moderator Peer Kusmagk (44) und Kat Rybkowski (37)- Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)- Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)- Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26) Nach der Babypause wieder auf dem Eis: Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Eiskunstlauf Aljona Savchenko wird am Freitag bei "Dancing on Ice" erstmals wieder das eisige Parkett betreten. Gemeinsam mit vier der größten kleinsten Eislauf-Nachwuchstalenten aus der HOLIDAY ON ICE ACADEMY wird Aljona Savchenko das "Dancing on Ice"-Publikum mit einem atemberaubenden Opening verzaubern. Daniel Boschmann und Marlene Lufen führen bei "Dancing on Ice" durch den Abend.Fotomaterial aus den Live-Shows und alle Informationen rund um "Dancing on Ice", den Promis und Profis finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/DancingOnIce.Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, steht kostenfrei Bewegtbild-Content zu "Dancing on Ice" zum Einbinden für ihr Online-Angebot bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden."Dancing on Ice" - immer freitags, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: DancingOnIceBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Petra DandlTel. +49 89 9507-1187, -1169Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4459296