Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins gestern nicht angepasst (1,75%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Anschluss an die Entscheidung habe der Kanadische Dollar deutliche Zuwächse verzeichnet. Die Währungshüter hätten sich auch auf mittlere Sicht zufrieden mit der Höhe des aktuellen Leitzinses gezeigt. Damit seien Hoffnungen an den Kapitalmärkten auf eine baldige geldpolitische Lockerung enttäuscht worden. (05.12.2019/alc/a/a) ...

