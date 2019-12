Guten Morgen,festere Tage zwischendurch stellen den Verlauf der Konsolidierung nicht in Frage. Zudem: Ein Blick auf die unterschiedlichen Chartbilder der Einzelwerte zeigt ein etwas anderes Bild als die Indices. Die Mehrzahl zeigt eine eindeutig nachlassende Dynamik, was nicht zuletzt auch aufgrund fehlender Nachricht zurückzuführen ist.Natürlich gibt es auch Ausnahmen wie NINTENDO, die aufgrund der jüngsten Absatzahlen just ein neues Jahreshoch erreicht haben (bitte unsere Empfehlung dazu nachlesen). Das Jahr neigt sich eben dem Ende zu und das tägliche "..ja, nein, ja, nein, doch, vielleicht, oder auch nicht..:" im Handelskonflikt ist wenig hilfreich und richtungsweisend. Daher: Es bleibt beim unserer bisherigen Linie, wahrscheinlich eben auch über die Feiertag hinaus.

