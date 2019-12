Varta: Indexaufstieg eröffnet kräftiges Gewinnpotenzial

Der Batteriehersteller VARTA (WKN: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55) hat gemeinsam mit Teamviewer den Sprung in den MDAX geschafft. In dem Index, der 60 mittelgroße Aktiengesellschaften enthält, müssen im Gegenzug 1&1 Drillisch (WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503) und Fielmann (WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206) ihre Plätze räumen und steigen in den SDAX ab.

Änderungen wird es auch im TecDAX geben. Hier werden ab dem 23. Dezember ebenfalls die Aktien von VARTA und Teamviewer notiert sein. Dagegen werden Drägerwerk (WKN: 555060 / ISIN: DE0005550602) und Isra Vision (WKN: 548810 / ISIN: DE0005488100) den Index verlassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...