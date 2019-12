Berlin (ots) -- Mehr als 100 Kinderlieder werbefrei und offline schauen- Produkt-Extention des erfolgreichen YouTube-Kanals "Sing mit mir- Kinderlieder"- Studio71 ist Kooperationspartner Berlin, 5. Dezember 2019. Der populäre YouTube-Kanal "Sing mit mir - Kinderlieder" hat über 1 Million Abonnenten und ist ein Erfolgskonzept auf ganzer Linie. Hier finden Eltern und Kinder die bekanntesten deutschen Kinder-, Weihnachts- und Schlaflieder - alle liebevoll und kindgerecht animiert.Jetzt wird die beliebte Marke um eine eigene App erweitert. Von "Alle meine Entchen" über "Bruder Jakob" bis "Zwei kleine Wölfe": Die App bietet weit über 100 wundervoll animierte Musikvideos zum Mitsingen für die ganze Familie! Und das werbefrei und offline. Die App ist einfach zu bedienen und enthält praktische Funktionen wie einen Timer, um die Sehdauer zu begrenzen, einen Kindermodus, der unbeabsichtigtes Tippen verhindert, sowie die Möglichkeit zur Erstellung einer Playlist mit Lieblingsvideos. Die "Sing mit mir - Kinderlieder"-App bietet pädagogisch wertvolle Unterhaltung für die ganze Familie.Dr. Patrick Proner, Geschäftsführer von Family Screen, dazu: "Es gab den Wunsch der Nutzer die Videos offline und insbesondere werbefrei sehen zu können. Dem sind wir mit der Unterstützung meines Netzwerks Studio71 als Publisher und den Entwicklern von Department M sehr gerne nachgekommen. Ab sofort gibt es die 'Sing mit mir - Kinderlieder'-App mit der jede Familie ihre Lieblingsvideos unkompliziert und überall auf dem Smartphone nutzen kann."Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio71: "Wir bieten gestressten Eltern in der Vorweihnachtszeit genau das Richtige für ihre Kids: Hochwertige Inhalte, die kindgerecht aufbereitet sind. Mit 'Sing mit mir' - der ersten App von Studio71 - erweitern wir konsequent unser digitales Repertoire und gehen einen weiteren wichtigen Schritt, innovative und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle umzusetzen."Die App ist als Android- und iOS-Version in allen gängigen App-Stores verfügbar.Die App wurde von der Family Screen GmbH, Produzent und Betreiber des beliebten "Sing mit mir - Kinderlieder"-YouTube-Kanals, und der Studio71 GmbH als Publisher sowie dem Team der Department M GmbH, gemeinsam entwickelt. Ziel ist es, ein ansprechendes Angebot für die vielfältigen Inhalte der Marke "Sing mit mir - Kinderlieder" zu bieten, mit der Kinder und ihre Familien sorgenfrei unterhalten werden. Die Entwickler verzichten dabei bewusst darauf, viele Daten innerhalb der App aufzuzeichnen und nehmen nur die anonymisierten Daten auf, die für einen verlässlichen Betrieb der App nötig sind.Hier geht's zur "Sing mit mir - Kinderlieder"-AppApp Store:https://apple.co/2WF0FsjGoogle Play Store:http://bit.ly/2mf3IuzAbo-Modelle:1 Monats-Abo: 1,99EUR 3 Monats-Abo: 5,49EUR 12 Monats-Abo: 19,99EURPromo-Codes können Sie anfordern unter Family Screen: presse@familyscreen.comYouTube-Kanal "Sing mit mir - Kinderlieder" https://www.youtube.com/SingKinderliederÜber Studio71:Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.Über Family Screen:Family Screen entwickelt, produziert und vermarktet Online-Videoinhalte für das Segment Kids & Family. Das Unternehmen ist Betreiber des 2013 gegründeten YouTube-Kanals "Sing mit mir - Kinderlieder" mit aktuell über 1 Mio. Abonnenten sowie rund 3 Mio. Nutzern und ca. 30 Mio. Aufrufen pro Monat. Im Bereich Kindermusik arbeitet Family Screen mit Musiklabels und -verlagen zusammen und hat mit Family Screen Music ein eigenes Musiklabel gegründet, um neue Künstler im Bereich Kindermusik zu entwickeln und zu vermarkten.Pressekontakt:Sabine Segerer-UtzUnternehmenskommunikationTel. +49 [0] 89/9507-8921Fax +49 [0] 89/9507-98921Sabine.Segerer@ProSiebenSat1.comwww.prosiebensat1.comOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127150/4459338