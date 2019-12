Die Zalando-Aktie hat sich am Mittwoch um vier Prozent verteuert. Auch am Donnerstag ziehen die Notierungen weiter an. Dabei präsentieren sich die Papiere als gut unterstützt. Die Korrektur vom Herbst sollte damit abgeschlossen sein. Was jetzt noch fehlt, wäre ein Ausbruch über das Oktober-Hoch. Dann könnte der Sturm auf das Allzeithoch beginnen.

