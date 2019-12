Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel etwas fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.126,27 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 13,44 Punkten bzw. 0,43 Prozent. Ads_BA_AD('CAD2'); In einer mehrheitlich positiven europäischen Börsenlandschaft legt auch der heimische Aktienmarkt etwas zu. International stehen unverändert die Verhandlungen zum Handelskonflikt zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...